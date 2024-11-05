أكد ممثل الوفد البرلماني المشترك عن الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، فرناندو غوتيرز، اليوم الثلاثاء، على الدور الفعال الذي تلعبه الجزائر في استتباب الأمن بالمنطقة.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبال أعضاء الوفد من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أعرب غوتيرز عن شكره لرئيس الجمهورية على منح الوفد فرصة هذا اللقاء، مؤكدا أن للجزائر "دور فعال في استتباب الأمن بالمنطقة"، وهي المسألة التي تم التطرق لها مع رئيس الجمهورية.

وتابع قائلا: "نحن مقتنعون أن أمن بلداننا في شمال البحر الأبيض المتوسط مرتبط بأمن بلدان الضفة الجنوبية"، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد قاموا خلال الزيارة التي تقودهم إلى الجزائر بتبادل الآراء مع ممثلي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة حول "العديد من القضايا من بينها الأمن، الهجرة، ظاهرة الإرهاب والطاقة وكذا ملفات أخرى".

وأوضح غوتيرز أن الوفد البرلماني المشترك يمثل "الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي التي تتكون من 30 برلمانيا من 13 دولة عضوا في حلف شمال الأطلسي".