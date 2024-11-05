الريال.. إلى أين؟ (فيديو)

أمام نادي ميلان ليس في أحسن أحواله، تلقى ريال مدريد هزيمة قاسية على أرضية الـ "بيرنابيو" مرة أخرى، لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

بعد رباعية البارصا وانتكاسة الكرة الذهبية، عاش الريال، سهرة اليوم، كابوسا بتلقيه ثلاثة أهداف كاملة أمام نادي ميلان، هذا الأخير كان الأحسن خلال كل أطوار المباراة.

في المقابل، فشل أصحاب الأرض في إيجاد حلول فعّالة في خط الهجوم. رغم محاولات الوافد الجديد، كيليان مبابي، إلا أنه استمر في إهدار الفرص المتاحة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سجل هدفًا وحيدًا عن طريق ضربة جزاء نفذها فينيسيوس جونيور في الشوط الأول، عدل به النتيجة، لكن دقائق قليلة بعد ذلك أضاف الميلان الثاني وفي الشوط الثاني سجل الثالث أمام ذهول أنصار "الميرنغي".

الهدف الأول للميلان:

هدف ريال مدريد:

الهدف الثاني للميلان:

الهدف الثالث للميلان: