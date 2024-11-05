الوقاية من فطريات الأظافر

قالت الجمعية الألمانية للطب العام وطب الأسرة إنه يمكن الاستدلال على الإصابة بفطريات الأظافر من خلال ملاحظة بعض العلامات، فما هي؟
وتشمل علامات فطريات الأظافر:
- تشقق وتقصف الأظافر.
- تغير لون الأظافر إلى الأبيض أو الأصفر.
- زيادة سمك الظفر.
وفي أسوأ الأحوال قد تتسبب الفطريات في تدمير صفيحة الظفر تماما.
وشددت الجمعية على ضرورة استشارة طبيب الأمراض الجلدية فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في مضادات الفطريات.
سبل الوقاية
وللوقاية من فطريات الأظافر من الأساس، أوصت الجمعية بتجفيف الأقدام جيدا بعد غسلها، لا سيما الفراغات بين الأصابع، وذلك للحيلولة دون تكاثر الفطريات. ولهذا الغرض يمكن الاستعانة بمجفف الشعر لتجفيف الفراغات بين الأصابع.
وينبغي أيضا غسل الجوارب على درجة حرارة لا تقل عن 56 درجة مئوية للقضاء على الجوارب، مع مراعاة عدم مشاركة المقص أو المبرد مع الآخرين.
ومن المهم أيضا ارتداء أحذية رياضية مصنوعة من خامات جيدة التهوية مثل الجلد، مع مراعاة تهوية الحذاء الرياضي جيدا بعد ممارسة الرياضة وتركه ليجف تماما.
ويوصي أطباء الأمراض الجلدية بعدم ارتداء الحذاء الرياضي نفسه ليومين متتاليين.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي عدم ارتداء حذاء ضيق، ومن الأفضل أيضا الابتعاد عن الأحذية ذات المقدمة المدببة، نظرا لأن هذه الموديلات لا توفر مساحة كافية لأصابع القدم وتحتك بها، مما يعزز من فرص الإصابة بفطريات الأظافر.