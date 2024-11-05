علامات رئيسية لإدمان الهاتف

يؤكد العلماء أن الإدمان على استخدام الهاتف المفرط وتصفّح مواقع التواصل الاجتماعي، لا يختلف كثيرا عن الاعتماد على الهيروين.



وبهذا الصدد، كشف الخبراء عن العلامات الرئيسية التي قد تشير إلى إدمانك على الهاتف. وهي:



- مدة الاستخدام



لا يوجد عدد سحري من الساعات يشير إلى الإدمان، ولكن وقت استخدام الهاتف اليومي يعد عاملا مهما.



ويقول البروفيسور مارك غريفثس، خبير إدمان الإنترنت: "تحدث زيادة تدريجية في الوقت الذي تقضيه في تصفّح الهاتف". على سبيل المثال، قد تبدأ بربع ساعة يوميا على تطبيق مثل "إنستغرام"، ثم تجد نفسك تقضي ساعات".



وربطت دراسة، أجريت عام 2023، بين إدمان الهواتف وقضاء أكثر من 4 ساعات يوميا على الأجهزة.



- تأثيره على حياتك



يقول غريفثس: "لا يتعلق الأمر بعدد الساعات، بل بتأثير تلك الساعات على الأنشطة الأخرى". فعلى سبيل المثال، قد يقضي شخص ما 8 ساعات على الهاتف بينما لا يؤثر ذلك على حياته اليومية، في حين أن آخر قد يقضي بضع ساعات فقط ولكنه يعاني من مشكلات بسبب إهماله للواجبات المهمة".



- أسباب الاستخدام



تعد الأسباب وراء استخدام الهاتف من المؤشرات الهامة للإدمان. ويستخدم المدمنون هواتفهم غالبا كوسيلة لتعديل مزاجهم.



ويقول غريفثس: "يمكن أن يكون الاستخدام للنشوة أو لتخفيف التوتر". وتستغل شركات مواقع التواصل الاجتماعي هذا السلوك، ما يزيد من احتمال الإدمان.



- التأثير على الصحة العقلية



أظهرت الدراسات وجود علاقة بين الاستخدام المفرط للهواتف والصحة العقلية.



وتبين أن المراهقين الذين أبلغوا عن مشكلات تتعلق باستخدام الهواتف، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الإدمان يسبب هذه المشاكل أم أن ضعف الصحة العقلية يؤدي إلى الإدمان.



- التأثيرات الجسدية



على الرغم من أن إدمان الهواتف ليس بخطورة المخدرات نفسها، إلا أنه يمكن أن يسبب أعراض انسحاب جسدية.



ويقول غريفثس إن المدمنين قد يعانون من الغثيان وتعرق اليدين وتشنجات المعدة. كما أظهرت الأبحاث أن إدمان الهواتف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل، مثل آلام الظهر وضعف جودة النوم، ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة.



وهذا يعني أن تدهور الصحة البدنية يمكن أن يكون علامة رئيسية على أنك أصبحت مدمنا على هاتفك.