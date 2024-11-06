نتنياهو أول المهنئين لترامب

هنأ رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متفوقا على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

وقال نتنياهو، في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "عزيزي ترامب، أهنئك بالفوز.. عودتك بداية جديدة". وأضاف أن فوز ترامب في الانتخابات هو "نصر عظيم"، مشيرا إلى أنه "يحمل أهمية خاصة لإسرائيل".

من جانبهما، احتفل وزيران صهيونيان من اليمين المتطرف، بفوز ترامب في الانتخابات، فقد أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن فرحته، من خلال منشور على حسابه في منصة "إكس"، حيث كتب كلمة "نعمممم"، وأرفقها بعلمي "إسرائيل" والولايات المتحدة.

أما وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، فقد عبّر عن تهانيه بفوز ترامب، من خلال منشور على منصته، حيث كتب: "بارك الله في إسرائيل، بارك الله في أمريكا"، مرفقا أيضا أعلام البلدين.

وكان ترامب في ولايته الأولى، اعترف بالقدس كعاصمة للدولة اليهودية، وينتظر نتنياهو من فوزه بعهدة ثانية، المزيد من الدعم لمواصلة حرب الإبادة في غزة.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن ترامب فاز بالانتخابات بعد حصوله على 277 صوتا في المجمع الانتخابي، ليضمن بذلك فوزه رسميا بالرئاسة الأمريكية.

ثم خرج ترامب أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا ليعلن فوزه، قائلا: "أشكر الشعب الأمريكي على انتخابي كرئيس الـ47 للولايات المتحدة".