غزة: منظمة الصحة العالمية و"الأونروا" تحذران

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الثلاثاء، من أن حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيضاعف من معاناة سكان غزة، ويزيد من مخاطر انتشار الأمراض والمشاكل الصحية.

وأكد غيبريسوس أن لا بديل "للأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، مشددا على ضرورة استمرار عملها لتلبية احتياجات السكان.

وجاء تحذير غيبريسوس بعد موافقة البرلمان الصهيوني على قانونين يمنعان نشاط "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى إعلان "إسرائيل" الانسحاب من اتفاقية عام 1967 التي كانت تنظم علاقتها بالوكالة.

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم "الأونروا"، لويز ووتريدج، أن: "أكثر من مليوني شخص في غزة يعتمدون بشكل كامل على مساعدات الوكالة". وأضافت أن "الأونروا" قدمت طحينا لما يقارب 1,9 مليون شخص، بالإضافة إلى أكثر من 6,1ملايين استشارة صحية.

كما قدمت الوكالة أيضا دعما نفسيا لأكثر من 510.000 طفل في غزة، مما يبرز دورها الحيوي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها السكان.

وتزداد المخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة في غزة مع توقف خدمات "الأونروا"، في ظل الأوضاع المعيشية والصحية المتدهورة بسبب الحصار والعدوان المستمر.