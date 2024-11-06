إيتوزا: برنامج خاص للتنقل إلى معرض الكتاب

كشفت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة "إيتوزا"، أمس الثلاثاء، عن تسطير برنامج رحلات خاص لتسهيل تنقل الزوار لحضور فعاليات الطبعة الـ27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا"، الذي سيقام في قصر المعارض بالصنوبر البحري بالعاصمة.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن: "الرحلات ستنطلق من عدة محطات في العاصمة، وهي: الحراش، باش جراح، عين النعجة، ساحة أول ماي، براقي، الكاليتوس، بئر توتة، ساحة أودان، ساحة الشهداء، بن عكنون، الروبية، حمادي، الرغاية، زرالدة، سيدي عبد الله، الدويرة، مرورا بأولاد فايت.

وأضاف البيان: "تنطلق الرحلات الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما ستكون آخر رحلات العودة من قصر المعارض في الساعة العاشرة مساء. وقد تم تحديد سعر التذكرة بمبلغ 50 دينارا".

ويُفتتح الصالون للزوار ابتداء من يوم غد الخميس، ويستمر حتى السبت 16 نوفمبر، بمشاركة 1007 دار نشر من 40 دولة، من بينها قطر التي ستكون ضيف الشرف لهذا العام. كما سيعرض المعرض أحدث الإصدارات في مختلف المجالات. كما سطر منظمو الصالون برنامجا ثريا من الأنشطة الثقافية والفكرية، تشمل محاضرات ولقاءات تنشطها شخصيات فكرية من الجزائر وإفريقيا والعالم العربي.