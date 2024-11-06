تونس تختار منافسا لصادي

أكدت مصادر صحفية تونسية حضور مرشح الجامعة التونسية لكرة القدم، في انتخابات التجديد النصفي للمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المقررة في مارس من العام المقبل.

وذكر موقع إذاعة موزاييك FM أن اللجنة المسيرة المؤقتة للجامعة التونسية لكرة القدم، راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإعلامها بمرشحها لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد، عن منطقة شمال إفريقيا، والذي سيتم انتخابه في شهر مارس 2025، ليكون منافسا "محتملا" لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الذي كان كشف لأعضاء المكتب الفدرالي، خلال الاجتماع الأخير، عن قراره دخول الانتخابات.

وبحسب موقع موزاييك FM دائما، فإن الاختيار لتمثيل تونس في هذه الانتخابات، وقع على العضو السابق للجامعة ومدير المنتخبات الوطنية السابق، حسين جنيح.

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد أشارت، في وقت سابق، إلى التوصل إلى اتفاق بين "الكاف" والجامعة التونسية لكرة القدم، من أجل تقديم ملف مرشح "تونسي"، مع الالتزام بالعودة إلى الشرعية (الاتحاد التونسي تسيّره هيئة إدارية مؤقتة)، عبر انتخابات ستجري في 25 جانفي من العام المقبل.