"الجنرال المزيف" أمام القضاء

يمثل أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، المتهم الموقوف، بلحساني يعقوب، المعروف بـ"الجنرال المزيف".

المتهم يُتابع بتهم عدة، منها جنحة النصب، محاولة النصب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والعسكرية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، ومخالفة التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما يتابع، في القضية نفسها، 7 متهمين آخرين، تم التحقيق معهم في إطار التحقيقات التي جرت حول نشاط "الجنرال المزيف".

وبلحساني يعقوب، الذي تم تسليمه إلى الجزائر من قبل السلطات الألمانية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، ينحدر من ولاية تيبازة، ويبلغ من العمر 23 عاما.

وكان بلحساني قد هاجر إلى اليونان بشكل غير قانوني، وكان مسبوقا قضائيا، واستخدم وسائل الاتصال للهاتف للتواصل مع ضحاياه والنصب عليهم، حيث انتحل صفة مسؤولين في مؤسسات مدنية وعسكرية، ليتمكن من سلب مبالغ مالية منهم.