"البيتكوين" يسجل مستوى غير مسبوق

قفزت قيمة العملة الرقمية "البيتكوين" المشفرة، اليوم الأربعاء، متجاوزة حاجز الـ74 ألف دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق. جاء هذا الارتفاع الكبير في أعقاب ظهور النتائج الأولية للانتخابات الأمريكية، حيث ارتفع سعر "البيتكوين" بنسبة 10%، متجاوزا مستويات الـ74 ألف دولار.

ووفقا لبيانات التداول على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية "بينانس"، بلغ سعر "البيتكوين" حوالي 75,005.08 دولارا، قرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، ليحقق بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق، متفوقا على الرقم القياسي السابق البالغ 73,797.98 دولارا، والذي تم تسجيله في مارس الماضي.

يُشار إلى أن الملياردير والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، الذي فاز مبدئيا في الرئاسيات الأمريكية التي جرت أمس، يُعتبر داعمًا للعملات المشفرة، ويُنسب إليه جزء من هذا التأثير على السوق. ويُنظر إلى فوز مرشحي الحزب الجمهوري في الانتخابات، على أنه يشكل بيئة مواتية لتعزيز اعتماد العملات الرقمية.

في سياق متصل، شهد الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا، خلال التعاملات الآسيوية، إذ قفز بأكثر من 1,5 %، مقابل الين الياباني واليورو، مدفوعا بتوقعات المتداولين بفوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، ارتفع الدولار بنسبة 1,71 %، مقابل الين، ليصل إلى 154.21 ينا للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,67 %، مقابل اليورو، ليبلغ 0,9302 يورو للدولار.