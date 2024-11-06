أسعار النفط تتراجع

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، للمرة الأولى في 6 جلسات، مع صعود الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، حسبما أفادت به منصة "الطاقة" المتخصصة.

يأتي ذلك بفعل مراهنات السوق على أن انتخابات الرئاسة الأمريكية قد تتأرجح لصالح الجمهوري دونالد ترامب.

كما تلقت أسواق النفط رياحا معاكسة من تزايد مخزونات الخام الأمريكية، التي ارتفعت أكثر من المتوقع، وفق بيانات معهد النفط الأمريكي، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب.

وبحلول الساعة 06:24 صباحا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 2,14 %، لتصل إلى 73,91 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 2,07 %، لتصل إلى 70,5 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

وتلقّت أسعار النفط، خلال الجلسات الماضية، دعما من إعلان مجموعة الدول الـ8 في تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، البالغ نحو 2,2 مليون برميل يوميا، لمدة شهر واحد، حتى نهاية ديسمبر، دون تغيير.