حجز 12 قنطارا من الكيف قادمة من المغرب

أوقفت وحدات الجيش الوطني الشعبي، 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال الفترة الممتدة من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2024، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب البيان ذاته: "تم ضبط 3 بنادق رشاشة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى في عمليتين نوعيتين بكل من إليزي وتمنراست، كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 37 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطارا و96 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، وضبط 2,5 كيلوغرام من مادة الكوكايين و636.307 قرص مهلوس".

وأضاف البيان أن: "مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وتندوف، 120 شخصا وضبطت 34 مركبة و79 مولدا كهربائيا و58 مطرقة ضغط و4 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وتم توقيف 8 أشخاص آخرين وضبط 9 بنادق صيد ومسدسين آليين و12.903 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 57,57 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي سياق آخر، وحسب البيان ذاته، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 226 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، وتم توقيف 368 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.