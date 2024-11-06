صواريخ حزب الله تستهدف مطار "بن غوريون" بالكيان الصهيوني

دوّت انفجارات قوية، ظهر اليوم الأربعاء، في وسط فلسطين المحتلة، بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان، وتزامن ذلك مع دوي صافرات الإنذار بشكل واسع وتفعيل منظومات الدفاع الجوي في منطقة "تل أبيب الكبرى" ومحيطها.

وقالت وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة 12، إنه "تم رصد إطلاق 11 صاروخا على الأقل من لبنان باتجاه وسط إسرائيل".

وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن "صاروخا سقط بشكل مباشر على مطار اللد "بن غوريون"، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان على الفور، بينما سقط صاروخ آخر على سيارة في "رعنانا" شمالي تل أبيب".

وقالت قناة 12 العبرية، إن حركة الطيران وقفت كليا في مطار "بن غوريون"، عقب سقوط الصاروخ على المطار.

وبالتزامن مع ذلك، دوت انفجارات أخرى في مستوطنة "معالوت ترشيحا" بالجليل المحتل، بينما تبنى حزب الله قصفه لعدد من المستوطنات شمالي الكيان المحتل.