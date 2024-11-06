تأجيل قضية "الجنرال المزيف"

أجل القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، اليوم الأربعاء، بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، قضية المتهم الموقوف، بلحساني يعقوب، المعروف بـ"الجنرال المزيف"، إلى 20 نوفمبر القادم.

وقد مثل "الجنرال المزيف" الذي تم تسليمه إلى الجزائر من قبل السلطات الألمانية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، أمام القطب الجزائي بالمحكمة، صباح اليوم، المتابع بتهم عدة، منها جنحة النصب، محاولة النصب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والعسكرية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، ومخالفة التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

كما يتابع، في القضية نفسها، 7 متهمين آخرين، تم التحقيق معهم في إطار التحقيقات التي جرت حول نشاط "الجنرال المزيف".