وفد صحفي مغربي في زيارة إلى الكيان الصهيوني

أعلن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين شجبه وإدانته الشديدة لزيارة وفد إعلامي مغربي إلى الكيان الصهيوني، واعتبرها: "استهانة بدماء الشعب الفلسطيني ودماء 183 صحافيا فلسطينيا قتلهم الاحتلال منذ السابع أكتوبر الماضي"، ووصفها بأنها "تطبيع وخيانة".

وأكد بيان للمنتدى، صادر اليوم الأربعاء، أنه يدين "بغضب زيارة وفد صحفي مغربي، هذه الأيام، لكيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل جرائم الإبادة بحق المدنيين والصحفيين الفلسطينيين، منذ أكثر من عام، ضاربا عرض الحائط بالمواقف المعلنة للاتحاد العام للصحفيين العرب والنقابات الإعلامية العربية الرافضة للتطبيع، ومسجلا أسماء فريقه في سجل العار والخيانة لدماء أكثر من 183 صحفيا فلسطينيا اغتيلوا قصدا بصواريخ وقذائف ورصاص الاحتلال الإسرائيلي، في أكبر جريمة بحق الصحفيين في التاريخ".

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إدانته الشديدة للزيارة المشبوهة للوفد المغربي، ودعا إلى: "محاسبة أعضاء الوفد وتجريدهم من عضوية النقابة المهنية والاتحاد العام للصحفيين العرب، المطالب باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة بحق مقترفي جريمة التطبيع، في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة".

وحث نفس البيان: "مجموع الصحافيين المغاربة إلى إدانة وشجب هذه الزيارة المشؤومة، وأنهم سيلفظون أعضاء الوفد الذي يقدم خدمة مجانية لرواية الاحتلال الموغل في استباحة دماء الصحفيين الفلسطينيين"، ووصف الزيارة بأنها "تماه واضح مع الرواية الإسرائيلية على حساب دماء وأشلاء ومظلومية أبناء شعبنا".

وكان وفد صحفي مغربي قد وصل، الإثنين الماضي، إلى الكيان الصهيوني، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، بتنظيم من مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب. ويتضمن برنامج الزيارة محطات ميدانية، من بينها زيارة معبر كرم أبو سالم، فضلا عن موقع رعيم.