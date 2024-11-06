هذه مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لاستعراض ودراسة مختلف التدابير المتخذة والمقترحة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وحسب بيان صادر عن مصالح الوزارة الأولى، فإن هذه التدابير تتعلق أساسا "بتسقيف الأسعار وضبط وتنظيم السوق الوطني، وضمان تزويدها بالمواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع".

وفي سياق آخر، وفي إطار مواصلة إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024، المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة - يضيف البيان - "مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بكيفيات إعداد الخطط الخاصة بتسيير الأنقاض والمخلفات وباقي النفايات الناجمة عن الكوارث، وبإنشاء اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث".

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات، الذي يأتي تجسيدا لأحكام القانون رقم 23-21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023 المتعلق بالغابات والثروة الغابية، والهادف إلى تحسين فعالية أجهزة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وأخيرا، يختم البيان، استمعت الحكومة إلى عرض حول انطلاق الموسم السياحي الصحراوي 2024-2025، "حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ كل التدابير الرامية للترويج الفعال والاحترافي للوجهة السياحية الجزائرية، وذلك في إطار استراتيجية تنمية وتعزيز السياحة الصحراوية، مع تذليل كافة العقبات والقضاء على مظاهر البيروقراطية".