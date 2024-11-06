"الخضر" يستعدون لحدث تاريخي

سيكون الحدث هاما ومميزا وتاريخيا، خلال معسكر المنتخب الوطني المقبل (11- 17 نوفمبر)، من خلال تواجد "الخضر"، لأول مرة منذ الاستقلال، بولاية تيزي وزو وبصرحها العالمي، ملعب حسين آيت أحمد.

وسيستقبل المنتخب الوطني نظيره الليبيري، مساء يوم 17 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 17:00 على ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، وسط توقعات بحضور قياسي للمناصرين في الملعب الأجمل والأحدث في الجزائر.

وكانت بعثة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ترأسها الأمين العام، نذير بوزناد، قد توجهت، يوم 2 نوفمبر الماضي، إلى ملعب حسين آيت أحمد، مرفقة بمسؤولين من ولاية تيزي وزو ومديرية الشباب والرياضة للولاية، وأدت زيارة لمختلف مرافق ملعب حسين آيت أحمد، وأبدت رضاها وإعجابها بكل المرافق والإمكانات والامتيازات التي يقدمها هذا الصرح العالمي.

وفي ذات السياق تقرر (بعد إلحاح من الوالي السابق) أن تقضي بعثة المنتخب الوطني ليلة هذه المباراة "التاريخية" بمدينة تيزي وزو، بعد أن كان مقررا أن يكون ذلك في المركز التقني بسيدي موسى، مع التوجه يوم المباراة، 17 نوفمبر، بواسطة الحافلة مباشرة إلى ملعب حسين آيت أحمد.

وعلى ضوء هذا، ستتوزع بعثة المنتخب الوطني ما بين الإقامة، ليلة المباراة، في فندق لالة خديجة بتيزي وزو (الذي أعيد ترميمه وافتتاحه في الفاتح نوفمبر)، وما بين فندق الملعب، على أن يجري رفقاء القائد رياض محرز حصة تدريبية أخيرة بالملعب الرئيسي.

ولإضفاء أجواء احتفالية تليق بأول ظهور للمنتخب الوطني في ولاية تيزي وزو، تقرر توجيه الدعوة لعدد من نجوم المنتخب الوطني ونجوم شبيبة القبائل لحضور هذا العرس الكروي الأول من نوعه، علما أن المنتخب سيعود لاحقا إلى ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، شهر مارس من العام المقبل، لخوض مباريات تصفيات مونديال 2026.