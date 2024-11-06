الجلفة: المؤبد لمحتجز شاب مدة 28 سنة

أصدر مجلس قضاء الجلفة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على المتهم الذي اختطف شابا منذ 28 عاما، واحتجزه داخل منزله ببلدية القديد بولاية الجلفة.

هذه الجريمة البشعة التي هزت المنطقة، بدأت فصولها في ماي الماضي، عندما تقدم شقيق الضحية بشكوى إلى الدرك الوطني يشير فيها إلى سماعه شائعات عن وجود شقيقه المختفي منذ عام 1996 في منزل الجار.

على إثر الشكوى، قررت النيابة العامة فتح تحقيق معمق في القضية. وعند التوجه إلى منزل المتهم، عثرت السلطات على الشاب محتجزا في ظروف مأساوية داخل زريبة أغنام، حيث كان يعيش في عزلة قسرية تامة عن العالم الخارجي.

وخلال التحقيقات، تم توجيه اتهامات للمتهم الرئيسي، تشمل اختطاف شخص واحتجازه من دون أمر قضائي، بالإضافة إلى تهمة الاتجار بالبشر في ظروف استضعاف الضحية.

كما تم استدعاء سبعة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم بعدم التبليغ عن الجريمة، رغم علمهم بالاحتجاز، وقد أودع ستة منهم الحبس المؤقت، فيما وُضع اثنان تحت الرقابة القضائية.

وبعد المحاكمة أدين 5 منهم بـ6 أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن جناية، فيما استفاد اثنان من حكم البراءة.

وكانت النيابة العامة أمرت بتوفير الرعاية الطبية والنفسية للضحية، الذي عاش في عزلة تامة طيلة هذه السنوات، محروما من أي تواصل مع العالم الخارجي.

هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا في المنطقة وفي البلاد بشكل عام، حيث عبّر العديد من المواطنين عن صدمتهم من فداحة الجريمة وطول مدة الاحتجاز، مطالبين بتشديد العقوبات.