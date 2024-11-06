العرب "يعاقبون" الديمقراطيين

أظهرت معطيات عن فرز النتائج في ولاية ميشغان أن مدينة ديربورن بالولاية والتي تعرف تواجد أغلبية عربية كبيرة صوتت لصالح المرشح الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفق تقرير النتائج من المدينة التي تعرف بـ"عاصمة العرب" في أمريكا، فاز ترامب بنسبة 42.5% من الأصوات مقابل 36% لمنافسته الديمقرطية ونائبة الرئيس كاملا هاريس.

وأظهر تقرير النتائج غير الرسمية حتى الآن أن 3657 صوتوا لترامب في مرحلة التصويت المبكر، فيما صوت 10674 له يوم الانتخابات أمس الثلاثاء.

وصوت 2631 لصالح منافسته هاريس في التصويت المبكر فيما صوت لها 5823 يوم الاقتراع.

ويمثل الناخبون الأمريكيون من أصول عربية في ديربورن نصف عدد المسجلين للتصويت في الانتخابات العامة التي يصفونها بالتاريخية والحاسمة كذلك.

وبعد سنوات من ميل الأمريكيين العرب للتصويت للديمقراطيين، قال كثيرون إن أحداث هذا العام، وعلى رأسها حرب غزة، غيرت رأيهم ودفعتهم لتحريك البوصلة نحو الجمهوريين.

ونجح ترامب في رهانه بالعودة إلى البيت الأبيض في فوز بدون منازع أثار مفاجأة واسعة في الولايات المتحدة ترددت أصداؤها عبر العالم.

وأصبح ترامب رسميا الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية لفترة جديدة بعد أن حصل حتى صباح الأربعاء على 277 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي.

وبذلك، أصبح ترامب ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية يفوز بالرئاسة بدورتين غير متتاليتين.