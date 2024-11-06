رئيس الجمهورية يهنئ ترامب

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء في رسالة له، نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة انتخابه، معربا عن عزمه على "العمل معه من أجل ترقية الديناميكية الايجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب".

وجاء في نص التهنئة: "صاحب الفخامة، دونالد جون ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسمي الخاص، بأصدق عبارات التهاني وأخلص التمنيات بموفور الصحة والسعادة في أداء مهامكم السامية".

وأضاف رئيس الجمهورية: "وأغتنم هذه المناسبة لأذكر بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ولأشيد بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات, وأعرب لكم في نفس الوقت عن عزمي العمل معكم من أجل ترقيتها إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالحنا المشتركة".

وخلص رئيس الجمهورية إلى القول: "ولا يفوتني، في هذا المقام، أن أنوه بجهودنا الثنائية في المحافل الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والمرافعة لصالح المبادرات الساعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، باعتبار بلدي عضو غير دائم في مجلس الأمن الأممي. تفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".