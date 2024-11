Début de la fin du cauchemar des embouteillages à Alger

Les projets de réseaux routiers en cours de réalisation pour réduire les embouteillages à Alger enregistrent un avancement remarquable dans le taux de réalisation.

Le programme sectoriel en cours dans la capitale vise à réduire les embouteillages par l'extension et l'entretien du réseau routier conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a indiqué Smail Rabhi, directeur du développement des infrastructures routières au ministère.

Outre les projets déjà réceptionnés, les projets en cours progressent, dont certains sont en phase finale, a indiqué le responsable à Algérie Presse Service. Ces projets répondent aux besoins imposés par le développement socio-économique de la capitale. En effet, la fluidité de la circulation des citoyens dans la capitale nécessite la mise en place d'un plan spécial dans le domaine du développement des infrastructures routières pour faire face à la pression du trafic.

La stratégie du secteur pour alléger cette pression repose sur trois niveaux d'intervention, notamment, l'achèvement du réseau routier de base en reliant toutes les routes pour assurer la distribution de la densité du trafic et offrir de multiples options aux usagers, l'élimination des points noirs en traitant certains tronçons routiers ou intersections qui témoignent d'une forte congestion du trafic par des corrections d'ingénierie ou la construction de transformateurs ou d'installations techniques, et l'expansion des axes routiers dans les zones densément peuplées et les pôles urbains afin d'augmenter leur capacité de charge.

En détaillant les projets inclus dans le premier niveau, Rabhi a évoqué la construction de la sortie du centre d'enfouissement technique de Hamissi et le contournement de la résidence d'Etat à Zéralda par la dualisation de la route nationale 67 et de la route nationale 212, qui reliera la route de contournement sud à Mazefran à la route nationale 1 à Tassala El Merdja pour joindre Boufarik à Blida.

Le projet progresse bien, avec un taux d'achèvement de 87 %, selon le responsable. La construction de la route des Anassers, le convertisseur entre les municipalités de Saoula et Bir Khadem reliant les routes nationales 01 et 63, la route de contournement de Saoula et le dédoublement de la route nationale 111 à Draria progressent également bien, car ce réseau routier interconnecté formera un axe majeur reliant les régions de l'est et de l'ouest.

Cet axe, qui devrait être achevé au cours du premier trimestre de l'année prochaine, reliera la rocade sud à Ain El Naja à la route nationale n° 1 à Bir Khadem, ainsi que la route de contournement de Saoula à la route nationale n° 63 pour atteindre la route nationale n° 111 à Draria, en plus du dédoublement de la route nationale n° 111 à Draria.

Rabhi a également évoqué le projet de construction de la route reliant la route de 5 juillet et la rocade de Khraicia au niveau de la deuxième rocade, sur une distance de 10 km, qui permettra de réduire les embouteillages sur les communes d'El Achour, Draria, Baba Hassen et Khraicia, avec un taux d'avancement de 85 %, la première et la deuxième moitié devant être livrées au début de l'année 2025.

En outre, les 4,7 km de la route nationale n° 111 entre Chéraga et Ain Benian qui faciliteront la circulation des usagers de cet important axe routier, ont atteint un taux d'avancement de 93 % et devraient être entièrement livrés d'ici la fin de l'année après l'achèvement des travaux secondaires.

Deux projets d'extension du métro d'Alger livrés en 2026

Pour ce qui est des projets de deuxième niveau visant à résorber les points noirs, plusieurs projets importants sont en cours de réalisation, a indiqué Rabhi, notamment la construction des entrées de la station multimodale de Bir Mourad Raïs, qui contribuera au développement de la capacité de trafic. Un transformateur est actuellement en cours de construction à l'intersection de la route nationale n° 1 et de la route de contournement sud, qui comprend l'extension des deux tunnels existants sur une longueur de plus de 300 mètres.

Dans ce contexte, le même responsable a souligné que les travaux de ce projet avancent bien en vue de sa réception à la fin du mois en cours, notant que son achèvement permettra de réduire l’embouteillage sur l'axe entre Dar El Beida et Ben Aknoun.

Dans le même contexte, le responsable a révélé l'existence de plusieurs autres projets, qui attendent leurs budgets afin de réduire les embouteillages dans la capitale, tels que la construction d'un tunnel à l'intersection des routes nationales n° 8 et n° 61 et de la route nationale n° 59 dans la commune les Eucalyptus, qui permettra de gérer les flux de trafic dans la zone, ainsi que la construction de routes dans les nouveaux pôles résidentiels tels que Djenane Sfari et Ain El Malha.

Concernant le troisième niveau d'intervention, relatif à l'expansion des axes routiers dans les centres urbains et les pôles, Rabhi a évoqué la construction des entrées de la zone d'expansion touristique de Palm Beach et de Sidi Fredj, qui connaissent des embouteillages, notamment durant la saison estivale, expliquant que ce projet, qui jouera un rôle majeur dans l'amélioration de la mobilité dans la région, est achevé à 85% et devrait être livré au cours du premier trimestre 2025.

Rabhi a, également, évoqué le projet de la nouvelle route côtière en cours de construction, qui relie Oued El Harrach à Tamenfoust à l'est via Bordj El-Kifan sur une distance de 14,5 km, qui s'inscrit dans le cadre du développement et de la valorisation du front de mer de la capitale, soulignant qu'il permettra de réduire considérablement les embouteillages sur la route nationale 24.

Le directeur a également souligné la nécessité d'accompagner les projets d'infrastructure routière par d'autres réseaux de transport afin d'offrir davantage d'options aux passagers, rappelant les projets en cours dans ce contexte, notamment l'extension de la ligne du métro d'Alger de la station d'Ain El Nadja à Baraki, où les travaux de génie civil ont été achevés et devraient être livrés et mis en service au début de 2026, tandis que la ligne de métro entre El Harrach et l'aéroport international d'Alger Houari Boumediene devrait être livrée d'ici la fin de la même année.

En ce qui concerne le transport ferroviaire, Rabhi a noté l'achèvement d'une étude sur la construction d'une nouvelle ligne reliant la nouvelle ville de Bouinane (wilaya de Blida) à la gare de Rouiba, en passant par Bougara, Larbaa, Meftah et Hammadi.

En ce qui concerne le transport par téléphérique, Rabhi a expliqué que deux projets seront programmés, dont le premier reliera Trioli à Chevalley, tandis que le second reliera le Palais de la culture et Kouba.