عميد جامع الجزائر في زيارة عمل إلى سلطنة عمان

يقوم عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، ابتداء من اليوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى سلطنة عمان، بدعوة من وزير الأوقاف والشؤون الدينية العماني، محمد بن خلفان المعمري، حسب ما أورده بيان لعمادة جامع الجزائر.

وأوضح نفس البيان أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار "علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وعمان، تهدف إلى بحث سبل توثيقها بين الهيئات الدينية والعلمية لجامع الجزائر ومثيلاتها من الهيئات بسلطنة عمان".

وستكون هذه الزيارة -مثلما أشار إليه البيان- "فرصة لعميد جامع الجزائر للقاء مع سماحة المفتي العام للسلطنة، الشيح أحمد بن محمد الخليلي وعدة مسؤولين سامين، مع إجراء مباحثات مع هيئات تعنى بالبحث العلمي والإرث الثقافي".

وختم البيان أن الزيارة "ستسمح أيضا تعميق علاقات التبادل الديني والعلمي والثقافي التي رسم معالمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان''.