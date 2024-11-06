قاسم: سنجعل "إسرائيل" تصرخ

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب، وهو أمام مشروع يتخطى قطاع غزة وفلسطين ولبنان إلى الشرق الأوسط.

وقال قاسم، خلال كلمته له في ذكرى "الأربعين" لاغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، الذي استهدفته غارة صهيونية في ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر الماضي أن "نتنياهو يهدف من خلال عدوانه على لبنان إلى ثلاثة خطوات وهي: إنهاء وجود حزب الله، احتلال لبنان ولو عن بعد والعمل على خارطة جديدة للشرق الأوسط".

وأشار قاسم إلى أن "نتنياهو لا يعرف أنه يواجه مقاومة لديها عوامل قوة أساسية بينها العقيدة الصلبة ومقاومون استشهاديون لا يهابون الموت، إضافة إلى الاستعدادات والإمكانات اللازمة لفترة طويلة".

وشدد الأمين العام لحزب الله على أن "الميدان وحده هو من يوقف العدوان عبر الحدود بالإضافة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، مردفا أن "إسرائيل ستصرخ من الصواريخ والطائرات ولا يوجد مكان في الكيان ممنوع عليها، والأيام آتية"، مضيفا أن المقاومة ستجعل العدو يسعى بنفسه لوقف العدوان.

وبشأن نتائج الانتخابات الأمريكية، قال قاسم أن "حزب الله لا يبني على الانتخابات الأمريكية وهي لا قيمة لها بالنسبة إلينا".