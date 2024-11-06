الرابطة الثانية: نجم بن عكنون ينفرد بصدارة المجموعة الغربية

فاز فريق نجم بن عكنون على الضيف غالي معسكر (3-0)، اليوم الأربعاء، بملعب 20 أوت 55 بالجزائر العاصمة، في لقاء متأخر عن الجولة السابعة بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم "هواة" مجموعة وسط-غرب.

وسجل أهداف النجم، كل من أوكالي في الدقيقة (21 وحشود في (د 72) وبن بورنان (82).

وبهذا الفوز، ينفرد نجم بن عكنون بريادة الترتيب، رافعا حصيلته إلى 18 نقطة، فيما يبقى الغالي في الصف الثامن بعشر نقاط.

وفي مباراتين متأخرتين جرتا أمس الثلاثاء، تعثر فريقا رائد القبة ونصر حسين داي داخل الديار أمام كل من شبيبة تيارت (1-1) وجمعية وهران (0-0) على التوالي.

وستجرى يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري، مباراتان في إطار تسوية رزنامة الجولة الثامنة، حيث يستقبل رائد القبة منافسه جمعية وهران، في حين يستضيف نصر حسين داي الجار شبيبة الأبيار.

الترتيب نقاط لعب

1. نجم بن عكنون 18 8

2. شبيبة تيارت 15 8

3. اتحاد بشار جديد 13 8

4. شبيبة الأبيار 12 7

--. رائد القبة 12 7

--. جمعية وهران 12 7

7. وداد مستغانم 11 8

8. غالي معسكر 10 8

--. مولودية سعيدة 10 8

--. نجم القليعة 10 8

--. مستقبل واد سلي 10 8

12. صفاء الخميس 9 8

13. أمل الأربعاء 8 8

14. نصر حسين داي 7 7

--. شباب تيموشنت 7 8

16- شباب المشرية 0 8.

