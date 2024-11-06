بلعريبي يعاين أشغال ملعب علي عمار

أجرى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى ملعب علي عمار بالعاصمة من أجل تفقد سير أشغال الترميم التي تخضع لها هذه المنشأة الرياضية.

وحسب بيان وزارة السكن، ترأس بلعريبي اجتماعا ضم مكتب الدراسات، مؤسسة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، مدير التجهيزات العمومية لولاية الجزائر ومؤسسة الإنجاز، أين تم "متابعة العرض الخاص بأشغال الملعب وقراءة التقرير المتضمن جميع الأشغال المنتهية وتلك التي توشك على الانتهاء".

وتم التطرق خلال الاجتماع – وفق ذات البيان- إلى "عدة محاور لاسيما التجارب الميدانية لمختلف الأنظمة المتضررة جراء ما عرفه الملعب من أضرار بعد أعمال الشغب وأكد الوزير مواصلة الأشغال وإعداد تقرير نهائي عن جاهزية الملعب مباشرة بعد استكمال كل ما تبقى من أشغال".

وكان ملعب علي عمار، الذي دشنه رئيس الجمهورية شهر جويلية الماضي، قد أغلق أبوابه بعد أن احتضن مقابلتين فقط وذلك إثر أعمال الشغب التي عرفها خلال مقابلة مولودية الجزائر والاتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني من منافسة دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر الفائت.

واضطر نادي مولودية الجزائر، الذي يملك مسؤولية استغلال وتسيير ملعب علي عمار، إلى استقبال منافسيه في ملاعب أخرى بالعاصمة هي نيلسون مانديلا و5 جويلية، فيما يجهل موعد عودة "الشناوة" إلى معقلهم الجديد خاصة أنهم مقبلون على الدخول في غمار دور المجموعات من المنافسة الإفريقية نهاية الشهر الحالي.