العرباوي يفتتح صالون الجزائر الدولي للكتاب

أشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، على الافتتاح الرسمي للطبعة الـ27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (6 - 16 نوفمبر)، بقصر المعارض الصنوبر البحري (صافكس) بالجزائر العاصمة.

وطاف العرباوي، خلال حفل التدشين الرسمي للصالون، مرفوقا بمستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، محمد الصغير سعداوي، وأعضاء من الحكومة، وكذا وزير ثقافة دولة قطر، الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، بالعديد من أجنحة العارضين في الصالون.

واستهل الوزير الأول جولته بزيارة جناح مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، على مستوى الجناح المركزي بقصر المعارض، ثم عرج على جناح المحافظة السامية للأمازيغية، ليتوجه بعدها لجناح وزارة الثقافة لدولة قطر، ضيف شرف هذه الطبعة، أين تعرف على أهم الإصدارات القطرية الحاضرة في الصالون، وكذا العديد من المخطوطات التي يعرضها الجناح.

وتوقف الوزير الأول أيضا عند جناح مؤسسة الأرشيف الوطني الجزائري، وكذا جناح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وزار جناح مجلس الأمة، أين اطلع كذلك على أهم الإصدارات، وكذا جناح الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية.

كما اطلع العرباوي على إصدارات العديد من دور النشر الجزائرية والعربية، ليتوجه بعدها لجناح الاتحاد الموريتاني للنشر والتوزيع، ثم أجنحة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وزار الوزير جناحي المجمع الجزائري للغة العربية والمجلس الأعلى للغة العربية، وكذلك جناح سلطنة عمان، وأيضا جناح دولة فلسطين، أين تبادل الحديث مع السفير الفلسطيني بالجزائر، فايز أبو عيطة.

وتنظم الطبعة الـ 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب الذي يعتبر أهم موعد أدبي وثقافي بالجزائر، تحت شعار "نقرأ لننتصر"، تزامنا واحتفالات الجزائر بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة، وهذا بمشاركة 1007 ناشر من 40 دولة، من بينهم 290 ناشرا جزائريا، يعرضون أزيد من 300 ألف عنوان.

وسيفتح الصالون أبوابه أمام الجمهور ابتداء من يوم غد الخميس، يوميا، من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الساعة السابعة مساء.