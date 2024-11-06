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مجتمع

سيول الأمطار تغمر أحياء سكنية بالبويرة

6 نوفمبر 2024 ()

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شهدت مساء اليوم المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية لمقر ولاية البويرة تساقط أمطار رعدية كانت مصحوبة بحبات البرد.

وعرفت بلدية عين بسام، الواقعة بـ 23 كلم بالجهة الجنوبية الغربية لمقر الولاية، تساقطا كبيرا للأمطار ما تسببت في غلق مؤقت للطريق الوطني رقم 18 والطريق 97 في نقطة التقائهما بمحور الدوران، كما غمرت المياه العديد من الأحياء السكنية أين سحبت معها المخلفات من القمامة وبقايا الأعشاب، فيما لم تسجل أية خسائر بشرية لحد كتابة هذه الأسطر.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد حذرت، في وقت سابق، من تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن اليوم الأربعاء.

 

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