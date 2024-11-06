لماذا لم يهنئ بوتين ترامب؟

تهاطلت رسائل التهنئة، اليوم الأربعاء، على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، من كل بقاع العالم فيما توجهت الأنظار إلى ردة فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل التوتر الكبير بين البلدين على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وقبل ثماني سنوات، في عام 2016، استقبلت موسكو فوز ترامب بالبيت الأبيض بحفاوة بالغة وهو عكس ما حدث هذه المرة التي تميزت فيها تصريحات الجانب الروسي ببرودة كبيرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لديه خطط لتهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على فوزه.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي:"دعونا لا ننسى أننا نتحدث عن دولة غير صديقة، هي متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في حرب ضد أمتنا".

وعندما سئل عما إذا كان ترامب قد يشعر بالإهانة بسبب عدم تهنئة بوتين، أضاف المتحدث باسم الكرملين: "من المستحيل عمليًا أن تتدهور العلاقات أكثر من ذلك. العلاقات حاليًا في أدنى مستوياتها التاريخية".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن فوز ترامب "يعكس بوضوح خيبة أمل الأمريكيين في أداء إدارة بايدن وبرنامج الانتخابات للحزب الديمقراطي الذي صاغته نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي تم اختيارها على عجل لتحل محل الرئيس الحالي في السباق".

واتهم بيان وزارة الخارجية الديمقراطيين بشن "حملة دعائية" ضد ترامب، وقال إن الرئيس الجمهوري المنتخب سلط الضوء على قضايا تهم الأمريكيين "كموازنة للمسار العالمي الذي ينتهجه البيت الأبيض".

كما أشار البيان إلى أن فوز ترامب قد "يؤجج التوترات الداخلية والمرارة" بين التقدميين والمحافظين، ولكن الوزارة لم ترحب أيضاً بفوز ترامب.

وحصل المرشح الجمهوري على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 224 للديمقراطية هاريس حتى الآن. وبذلك يصبح ترامب الرئيس الأمريكي رقم 47، وهو ثاني رئيس لولايتين غير متتاليتين في أمريكا.