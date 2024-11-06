جماهير "البياسجي" تخطف الأنظار (فيديو)

صنعت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الحدث، مساء اليوم الأربعاء، عندما رفعت "تيفو" تاريخي دعما لفلسطين ولبنان قبل بداية لقائهم ضد أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

واختارت "التراس" النادي الباريسي أغلى منافسات الأندية الأوروبية وخلال مقابلة القمة ضد الفريق الإسباني من أجل تمرير رسالة التضامن مع الشعبين العربيين اللذان يتعرضان لعدوان وحشي من طرف جيش الاحتلال الصهيوني.

"الحرية لفلسطين" ♥ تيفو جماهير باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

pic.twitter.com/TJb3WsrUWu — DAAN (@Danmohamed7) November 6, 2024

وتضمنت اللوحة الفنية مقاتل ملثم بالكوفية الفلسطينية يعلوه العلم الفلسطيني على الجهة اليسري وطفل موشح بالعلم اللبناني في الجانب المقابل، فيما توسط المسجد الأقصى المبارك المشهد".

وأرفق مناصرو "البياسجي" اللوحة الفنية بعبارة: "الحرية لفلسطين .. حرب على الأرض ولكن السلام في العالم".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي دخلة النادي الفرنسي الذي تحدى عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هذا الأخير سبق له تغريم نادي سيلتيك الأسكتلندي بعد أن لوحت جماهيره بأعلام فلسطينية خلال مقابلة بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مبررا ذلك بكون رفع اللافتات المؤيدة لفلسطين كان بمثابة "رسائل استفزازية ذات طبيعة هجومية".