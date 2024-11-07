أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات، اليوم الخميس، في محاولة لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال الجلسة الماضية بعد عمليات بيع أثارتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسبما أفادته منصة "الطاقة" المتخصصة.ذ

وطغت المخاطر التي تهدد إمدادات النفط من رئاسة دونالد ترمب وتزايد الأعاصير على ساحل الخليج على ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع المخزونات.

وصعد مخزون الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.1 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي، ليصل الإجمالي إلى 427.7 مليون برميل، بحسب التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

كما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 0.4 مليون برميل لتصل إلى مستوى 211.3 مليون برميل، وصعدت مخزونات المقطرات -التي تشمل الديزل ووقود التدفئة وغيرهما- بمقدار 2.9 مليون برميل، لتصل إلى 115.8 مليون برميل.

و بحلول الساعة 06:16 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0.43%، لتصل إلى 75.24 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.35%، لتصل إلى 71.94 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة.

وتلقّت أسعار النفط، خلال الجلسات الماضية، دعمًا من إعلان مجموعة الدول الـ8 في تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، البالغ نحو 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر.