صحفي "جزائري" وراء الحملة الجديدة ضد إيمان خليف

قررت البطلة الأولمبية الجزائرية إيمان خليف رفع دعوى قضائية ضد موقع إلكتروني جدد الحملة المغرضة ضدها.

على الرغم من مرور أسابيع على انتهاء الأولمبياد، التي عاشت خلالها إيمان ويلات حملة تنمر عالمية غير مسبوقة، لم يهدأ بال البعض ليشنوا حملة جديدة، وكأن المشاكل انتهت في العالم.

فقد عاد الصحفي "الجزائري" جعفر آيت عودية، الذي يعمل حاليًا في موقع مغمور يُدعى "Le Correspondant"، ليعيد طرح قضية جنس البطلة الجزائرية. وقال أنه يملك ملفًا طبيًا يثبت ادعاءاته. ويزعم أن الملف الطبي المعد بين أطباء من مستشفى كرملين بيستر الباريسي ومستشفى محمد لمين دباغين، مايو سابقا، بالجزائر العاصمة، يشير أن الملاكمة تحمل كروموسومات ذكرية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان نشرته على موقعها الرسمي، تعقيبا على هذه الحملة الجديدة “ندرك أن إيمان خليف تقدمت بدعوى قضائية ضد الأفراد الذين علقوا على وضعها خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ونعد كذلك دعوى قضائية أخرى ردًا على التقارير الصادرة أخيرا”.

ويظهر على صفحة جعفر آيت عودية على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يبدو مهووسا بإيمان خليف، حيث قام بمشاركة روابط لمختلف المواقع التي تناقلت ادعاءاته حول البطلة الجزائرية، من الأرجنتين مرورًا بصربيا وصولاً إلى إسبانيا، في محالة للبحث عن شهرة عجزة عن تحقيقها لما كان يستضاف في القناة "الاسرائيلية" i24news .