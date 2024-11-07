تحويل حركة المرور إثر حادث مرور بعين الدفلى

كشف مركز الإعلام والتنسيق المروري "طريقي" التابع لمصالح الدرك الوطني، اليوم الخميس، عن تحويل حركة المرور على إثر وقوع حادث مرور شهدته ولاية عين الدفلى.

وجاء في بيان مصالح الدرك على صفحتها الرسمية على" الفايسبوك"، "أن مصالح الدرك الوطني قاموا بتحويل الحركة، لمستعملي الطرق المتواجدين حاليا بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين بلديتي بومدفع وخميس مليانة بإتجاه وهران عبر محول عين السلطان (جندل)، وهذا على إثر تسجيل حادث مرور فجر اليوم، بالطريق السيار شرق غرب على مستوى خميس مليانة".

وأضاف البيان: "تمثل في انحراف شاحنة لنقل البضائع وانقلابها".

وتم تسجيل حادث مرور آخر نتيجة للتوقف المفاجئ، انجر عنها حوادث جسمانية حيث أسفرت عن إصابة أربعة (04) أشخاص بجروح، ووقع الحادث بمنحدر خميس مليانة ولاية عين الدفلى، أدى إلى توقف حركة السير تماما بالطريق السيار "شرق غرب" خميس مليانة اتجاه وهران.