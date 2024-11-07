المدير العام للأمن الوطني يشارك في أشغال الجمعية العامة للإنتربول

يشارك المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، في أشغال الدورة السنوية الـ 92 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، المنعقدة بمدينة غلاسغو بالمملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، على رأس وفد يضم إطارات سامية من جهاز الشرطي.

وحسب ما أفاد به بيان للشرطة الجزائرية، اليوم، فإن أشغال الدورة: "تتناول مجموعة من القضايا التي تهم العمل الشرطي الدولي، حيث تم عقد حلقات نقاش تفاعلية بمشاركة خبراء أمن من مختلف أنحاء العالم. وتم التركيز خلال هذه المناقشات على الأبعاد المستقبلية للتعاون الشرطي الدولي تحت لواء منظمة "الأنتربول"، فضلا عن استعراض البرامج العالمية المتعلقة بالاستراتيجيات التعاونية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأضاف البيان، أنه على هامش أعمال الجمعية العامة، أجرى علي بداوي: "سلسلة من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود الشرطية المشاركة في الدورة، حيث التقى بكل من رؤساء الوفود الشرطية لكوريا الجنوبية، روسيا، إيران، الهند، تركيا وألمانيا."

وقد تركزت هذه اللقاءات، حول سبل تعزيز التعاون الشرطي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات لمكافحة الجريمة، والوقاية منها. وتأتي هذه المناقشات – يقول البيان – "في وقت تشهد فيه الجرائم المنظمة تصاعداً ملحوظاً، ما يفرض ضرورة التكيف مع الأساليب الإجرامية المستحدثة".

وشهدت الدورة الانتخابية للأمين العام الجديد للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، انتخاب "فالديسي أوركيزا" من البرازيل خلفاً ليورغن ستوك، الذي انتهت فترة ولايته.