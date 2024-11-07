بيتكوفيتش يبرر عودة شايبي إلى صفوف "الخضر"

تضمنت قائمة اللاعبين المعنيين بتربص شهر نوفمبر للمنتخب الوطني لكرة القدم، التي كشف عنها اليوم في ندوة صحفية، الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عودة لاعب فرانكفورت، فارس شايبي وأيضا، مهاجم نادي هال سيتي الانجليزي، بشير بلومي، ولاعب أنجي الفرنسي، حيماد عبدلي.

وغاب فارس شايبي عن التجمعات الثلاثة الأخيرة للمنتخب الوطني، وظل بيتكوفيتش يبرر ذلك بخيارات تقنية، غير أن تسريبات أكدت أن الإبعاد جاء لأسباب انضباطية.

وبخصوص استدعائه هذه المرة، قال بيتكوفيتش: "قلت سابقا أن شايبي لاعب موهوب ونحن بحاجة اليه، واستدعيته هذه المرة لأنه يحتاج لمساعدتنا بسبب الظروف التي يمر بها في ناديه، وقمنا بنفس الشيء مع عطال في وقت مضى، وأيضا لأنه يمكن أن يقدم الأضافة في ظل غياب عدة لاعبين في وسط الميدان بسبب الإصابة".

كما تم استدعاء لاول مرة، اللاعب امين شياخة، مهاجم نادي كوبنهاغن، بعد أن قام هذا الأخير بتغيير جنسيته الرياضية مؤخرا.

وعرفت القائمة، غياب كل من، ابراهيم مازة، حسام عوار، هشام بوداوي، بسبب الإصابة.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه خلال هذا التربص، كل من غينيا الاستوائية يوم 14 نوفمبر بملعب مالابو بغينيا الاستوائية، وليبيريا يوم 17 نوفمبر بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، لحساب الجولتين 5 و6 من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ، للإشارة "الخضر" ضمنوا التأهل بعد فوزهم في الجولة الأخيرة ضد الطوغو.