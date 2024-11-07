السكك الحديدية: إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر

قامت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، بإطلاق خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر.

وجاء في بيان الشركة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن" العملية تخص كمرحلة أولى الحجز الإلكتروني لتذاكر قطارات الخطوط الطويلة. حيث تم اعتمادها مبدئيا على خط الجزائر- وهران - الجزائر (قطار الثامنة صباحا 8:00) وهذا في الاتجاهين (الجزائر – وهران) و(وهران- الجزائر)، على أن يتم تعميم هذه الخدمة تدريجيا لتشمل جميع الرحلات".

وأضاف البيان، أن "عملية الحجز الإلكتروني للتذاكر تتم عبر الموقع الرسمي للشركة، حسب عدد الأماكن المتاحة، وذلك قبل موعد الرحلة بيوم واحد على الأقل" .