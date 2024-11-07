فكرة الأقاليم، المركبات المحجوزة.. وزير الداخلية يرد

فنّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، فكرة إنشاء "الأقاليم" في الجزائر، وذلك بعد تداول معلومات تفيد بإمكانية تجسيدها.

ووصف مراد، خلال جلسة علنية للإجابة عن الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، هذه الأنباء بكونها مجرد "إشاعات تهدف إلى خلق الفوضى".

وأوضح مراد في تصريح له، خلال الجلسة، أن: "الحديث عن الأقاليم لا أساس له من الصحة"، وأن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار في كافة المناطق.

وفي سياق آخر، يتعلق بقضية السيارات والشاحنات المحجوزة، أعلن وزير الداخلية أنه: "تم تشكيل فوج عمل متخصص يسهر على تطهير المحاشر من المركبات والشاحنات المحجوزة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين الوضع في المحاشر التي تشهد اكتظاظاً بسبب تراكم المركبات المحجوزة".

أما فيما يخص التصرف في المركبات المحجوزة، أوضح مراد أنه: "لا يمكن اتخاذ أي إجراء بشأن السيارات والشاحنات المحجوزة قبل صدور الأحكام القضائية النهائية، مشدداً على أن القانون يفرض احترام الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن"، مضيفا أن: "الوزارة تعمل على تسريع الإجراءات الإدارية والقضائية لضمان تسوية الوضع في أقرب وقت ممكن".