الدرك الوطني يوجه نداء إلى الجمهور

وجهت مصالح الدرك الوطني بولاية برج بوعريريج، نداء للجمهور بخصوص شخصين مشتبه فيهما في قضية النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ودعت الضحايا إلى تقييد شكاوى أو الإدلاء بشهادتهم في القضية، حسب ما أفادت به، اليوم الخميس، المصالح ذاتها.

وجاء في النداء أنه "طبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي، تنهي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج إلى علم المواطنين، أنه تم توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضية النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي صفحتي +SILINA TOUR+ و +النبراص تور+".

وأضاف "توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوعريريج نداء لكل شخص وقع ضحية نصب واحتيال من طرف أصحاب الصفحتين للتقدم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة رأس الوادي أو التقرب من مصالح الدرك عبر التراب الوطني لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال".