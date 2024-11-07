والي العاصمة يجمد نشاط المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد

قرر محمد عبد النور رابحي، والي العاصمة، اليوم، تجميد عمل المجلس الشعبي لبلدية سيدي امحمد واستبداله بسلطات الوالي، بحسب ما تبينه نسخة من القرار، تحوز "الخبر" نسخة منه.

كما قرر الوالي، وفق الوثيقة نفسها، تفويض الوالي المنتدب للمقاطعة الدارية لسيدي امحمد، محمد امين بن شاولية ، لتولي مهام المجلس ورئيسه من أجل تسيير كافة الشؤون الادارية والمالية.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس البلدي لـ " الخبر"، أن المسؤول التنفيذي الاول في الولاية، اتخذ القرار على خلفية عدة مشاكل تتعلق بتسيير المجلس وأخرى متعلقة بالمشاريع التنموية .

وأفاد المصدر ذاته، إن القرار سبقته انسدادات وإشكالات شبه أسبوعية على مستوى المجلس وعلاقات بعض الأعضاء مع رئيس البلدية، إلى جانب سلسلة من شكاوى ناشطين من المجتمع المدني بخصوص تعطل وتأخر تجسيد بعض المشاريع التنموية، ومنها ما هو محل تحقيقات قضائية شملت العديد من الإطارات على مستوى محكمة سيدي امحمد.

ويشهد المجلس منذ سنوات مشاكل تسيير وغياب الانسجام بطريقة لافتة وفق ما رصدت "الخبر" مؤخرا من مصادر متطابقة.