سيدي بلعباس: إحباط محاولة تحويل مهلوسات من الصحراء نحو الشمال

أجهضت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سيدي بلعباس، بحر هذا الأسبوع، محاولة لإيصال كمية هامة من المؤثرات العقلية من ولاية جنوبية من الصحراء الجزائرية صوب ولاية سيدي بلعباس وذلك إثر تمكن أفرادها من حجز 10260 قرصا مهلوسا، وتحييد نشاط عصابة اجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية تتزعمها امرأتين.

وحسب بيان المصالح ذاتها، تم استغلال "معلومات ناتجة عن عمل استعلاماتي دقيق وتحريات مكثفة مفادها تمرير كمية معتبرة من المؤثراث العقلية من جنوب البلاد إلى غربها، الأمر الذي أفضى إلى تحديد هوية المشتبه بهم الثلاثة وتوقيفهم على متن مركبة جنوبي ولاية سيدي بلعباس وعلى متنها كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وهي مخبأة بإحكام إضافة إلى مبلغ مالي مقدر بحوالي 50 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم".

يذكر أن الثلاثي الموقوف أودع الحبس المؤقت بعد مثوله أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تلاغ.