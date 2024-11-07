حجز كمية من القنب الهندي ببوفاريك

كشف بيان لمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، حجز كمية من القنب الهندي.

وجاء في البيان ذاته: "في إطار مكافحة جرائم المخدرات وتبييض عائداتها الإجرامية، عالج القطب الجزائي المتخصص قضية تتعلق بحجز على مستوى الطريق السريع لمحاذي لمدينة بوفاريك بولاية البليدة، كمية إجمالية من المخدرات من نوع القنب الهندي تقدر بأكثر من 482 كغ بالإضافة إلى مركبتين".

وأضاف البيان: "أسفر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات على توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية يوم 6 نوفمبر وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة".

وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الخمسة المتابعين، رهن الحبس المؤقت.