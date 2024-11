Réception d'une nouvelle cargaison de viande roumaine

La société algérienne des viandes rouges "Alviar" a annoncé, ce jeudi, l’arrivée d’une nouvelle cargaison de viande fraîche d'agneau de haute qualité destinées à la consommation, en provenance de Roumanie.

Dans un communiqué, l'entreprise a invité "tous les opérateurs économiques et commerçants de viandes rouges, en gros et au détail, intéressés par l'achat de quantités, à se rapprocher de la direction générale à Birtouta, ou des abattoirs régionaux de Hassi Bahbah, Bougtob et Aïn Mellila, ou à contacter les numéros indiqués précédemment".

Le communiqué précise également que "la réservation des billets en ligne se fait via le site officiel de la société, en fonction des places disponibles, et doit être effectuée au moins un jour avant le départ".