فنزويلا تجدد دعمها للقضية الصحراوية

أكد رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية البوليفارية الفنزويلية، خورخي رودريغيز، دعم بلاده لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإنهاء الاستعمار، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، اليوم الخميس.

جاء هذا خلال استقبال خورخي رودريغيز، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، رئيس المجلس الوطني حمة سلامة والوفد الصحراوي المرافق له، الذي شارك بالعاصمة الفنزويلية كراكاس، في فعاليات اختتام المنتدى البرلماني العالمي لمناهضة الفاشية والفاشية الجديدة والذي تواصلت أشغاله على مدار يومين بمشاركة دولية واسعة.

وشجب رودريغيز بشدة الإبادة الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ودعا كل البرلمانيين المشاركين إلى تفعيل كل الآليات البرلمانية لنصرة القضية الفلسطينية.

وحظيت القضية الصحراوية والفلسطينية بدعم قوي خلال أشغال المنتدى مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة كافة أشكال الاستعمار والهيمنة وانتهاكات حقوق الإنسان على يد القوى الاستعمارية.