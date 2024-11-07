لاعب يضيع تربص "الخضر"

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، غياب اللاعب بشير بلومي عن تربص المنتخب الوطني رغم استدعائه من طرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش ضمن القائمة المعنية، صباح اليوم.

وحسب بيان "الفاف" أجرى الجناح الأيمن، اليوم الخميس، كشفًا بالرنين المغناطيسي، لتتأكد إصابته وعدم قدرته على المشاركة.

وفي وقت سابق، لمح لاعب نادي هال سيتي الانجليزي إلى غيابه عن تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق الأسبوع المقبل.

ونشر نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، "سطوري" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" تضمن صورة لقائمة اللاعبين المعنيين بتربص "الخضر" وكتب "قدر الله وما شاء فعل .. حظ موفق للمنتخب الوطني".

وكان اللاعب قد تلقى ضربة موجعة قبل ساعات عن إعلان المدرب الوطني القائمة المعنية بالجولتين الأخيرتين لتصفيات كأس إفريقيا حيث جاءت إصابة بلومي في وقت غير مناسب بعدما كان ينتظر الحصول على فرصة جديدة مع المنتخب الوطني إثر تألقه في بداية الموسم مع ناديه الجديد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وسيخوض زملاء رياض محرز مقابلتين أمام غينيا الاستوائية في مالابو، وليبيريا بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.