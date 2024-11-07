لاعب يضيع تربص "الخضر" !

لمح لاعب نادي هال سيتي الانجليزي، بشير بلومي، إلى غيابه عن تربص المنتخب الوطني الذي ينطلق الأسبوع المقبل، رغم تواجده في القائمة التي أعلن عنها الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، صباح اليوم.

ونشر نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، "سطوري" على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" تضمن صورة لقائمة اللاعبين المعنيين بتربص "الخضر" وكتب "قدر الله وما شاء فعل .. حظ موفق للمنتخب الوطني".

وكان اللاعب قد تلقى ضربة موجعة قبل ساعات عن إعلان المدرب الوطني القائمة المعنية بالجولتين الأخيرتين لتصفيات كأس إفريقيا حيث جاءت إصابة بلومي في وقت غير مناسب بعدما كان ينتظر الحصول على فرصة جديدة مع المنتخب الوطني إثر تألقه في بداية الموسم مع ناديه الجديد في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ولم تعلن الاتحادية الجزائرية إلى غاية كتابة هذه الأسطر، رسميا، عن غياب بلومي عن التربص الذي ينطلق يوم الإثنين المقبل بمركز سيدي موسى.