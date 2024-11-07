حجز كمية من الزيت والسميد تستعمل في خليط تغذية الدواجن

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى من حجز كمية معتبرة من مادتي الزيت والسميد كانت مخزنة بصفة غير قانونية من أجل استعمالها في خليط تغذية الدواجن، وهذا في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة للمواد المدعمة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه في إطار "محاربة المضاربة غير المشروعة للمواد المدعمة واسعة الاستهلاك وتحويلها عن مقصدها الامتيازي، قام أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجندل بولاية عين الدفلى بعملية نوعية بناء على معلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد المستثمرين الفلاحيين بممارسات احتيالية تتمثل في التخزين غير القانوني لمادتي الزيت والسميد من أجل استعمالها في خليط تغذية الدواجن".

وبعد "استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تمت مداهمة مستودع داخل مستثمرة فلاحية متواجدة ببلدية عين السلطان بولاية عين الدفلى، حيث أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 60 سنة وحجز 1100 قارورة سعة 5 لتر من زيت المائدة و760 كيس حجم 25 كلغ من مادة السميد بوزن إجمالي يفوق 190 قنطارا وبقيمة إجمالية للمحجوزات تقدر بـ 1.42 مليون دينار جزائري"، وفقا لذات المصدر.

وأشار البيان إلى أنه سيتم "انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة فور الانتهاء من التحقيق".