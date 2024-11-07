فيردير بريمن يعلق على عدم استدعاء فايزر

على عكس التوقعات، لم يستدع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، مدافع نادي فيردير بريمن الألماني، ميشال فايزر، لخوض تربص شهر نوفمبر الذي تتخلله مقابلتان في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونقل مراسل قناة "سكاي سبورت" في ألمانيا، فلوريان بليتينبيرغ، على حسابه في منصة "اكس" تصريحات المدير الرياضي لنادي فيردير بريمن، بيتر نايمر، بخصوص الموضوع.

وقال المسؤول في النادي الألماني: لقد تلقينا دعوة من المنتخب الجزائري مما جعلنا نعتقد أنه استدعاء نهائي، لكن الأمر يتعلق بالتواجد في القائمة الموسعة فقط".

وكان بيتكوفيتش قد صرح خلال الندوة الصحفية التي عقدها، صبيحة اليوم، أن ميتشل فايزر لاعب يملك تجربة كبيرة وخبرة طويلة في ملاعب كرة القدم الألمانية، مؤكدا أن اللاعب صاحب الـ30 عاماً ضمن مخططاته المستقبلية مع "الخضر".

وأكد قائد كتيبة "محاربي الصحراء" أنه فضل حلولا أخرى في منصب المدافع الأيمن خلال المواجهتين المقبلتين.

وكان لاعب فيردر بريمن قد غير جنسيته الرياضية من الألمانية إلى الجزائرية في الأيام القليلة الماضية.