أول خطاب لبايدن بعد نتائج الرئاسيات

ألقى الرئيس الأميركي جو بايدن خطابا للشعب الأميركي، اليوم الخميس، أكد فيه قبوله باختيار الناخبين بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة، وتعهد بإتمام انتقال سلمي للسلطة.

وحث بايدن الأميركيين على التحلي بالهدوء، ودعاهم "لخفض الحرارة"، حسب تعبيره، قائلا "خسرنا هذه المعركة. وأميركا التي تحلمون بها تناديكم للنهوض".

وقال الرئيس الأميركي -الذي انسحب من السباق الرئاسي ودفع بنائبته كامالا هاريس لتحل محله- إن "الانتكاسات لا يمكن تجنبها. والاستسلام لا يمكن الصفح عنه". وتابع قائلا "الهزيمة لا تعني أننا مهزومون".

وأصبح ترامب الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعدما تخطى عتبة الـ270 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 226 لمنافسته الديمقراطية هاريس التي اتصلت به لتهنئته، وألقت خطاب الإقرار بالهزيمة أمس الأربعاء.