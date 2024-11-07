المدية: حجز 12000 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالمدية، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من ستة أشخاص، مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و29 سنة، مسبوقين قضائيا، ينحدرون من مدينة المدية.

العملية التي وصفت بالنوعية جاءت بناء على معلومات وصلت إلى علم الضبطية القضائية مفادها تواجد أشخاص يقومون بإدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مستغلين ورشة لصناعة الأحذية لترويجها، ليتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم والمستمر مع النيابة المختصة إقليميا، وتكثيف الأبحاث والتحريات والتتبع لأفراد الشبكة الإجرامية، التي أسفرت على توقيف المشتبه فيهم، وحجز 12000 كبسولة من المؤثرات العقلية، سيارتين، دراجة نارية، أسلحة بيضاء، سبعة هواتف نقالة ومبلغ مالي يقدر بـ 630000.00 دج من عائدات الترويج.