بوتين يهنئ ترامب

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، دونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بوتين قوله على هامش "منتدى فالداي الدولي للحوار" إنه مستعد لإجراء حوار مع ترامب.

وأكد الرئيس الروسي أن: "موسكو مستعدة للعمل مع أي رئيس أمريكي يثق به الشعب الأمريكي"، مشيرا إلى أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية تستحق الاهتمام.

وكان قد أُعلن أمس عن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث فاز ترامب بـ 295 صوتًا انتخابيًا متجاوزًا بذلك الـ 270 صوتا المطلوبة للفوز.