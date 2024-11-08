صحفي جزائري يحرج بوتين

سأل الصحفي الجزائري، أكرم خريف، المختص في قضايا الدفاع والأمن، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حول تصريحاته بشأن الملاكمة، إيمان خليف.

كل سنة ينعقد منتدى "فالداي" لمناقشة دور روسيا في العالم بمشاركة خبراء ومفكرين من كل أنحاء المعمورة.

وجرت العادة أن يختتم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الأشغال بنقاش مفتوح مع الحضور والإعلاميين.

تقليد احترمه بوتين هذه السنة أيضا في مدينة سوتشي، أمس، ومن بين الأسئلة التي طرحت عليه، سؤال الصحفي الجزائري حول تصريحاته خلال الأولمبياد الأخيرة بباريس بخصوص الملاكمة ايمان خليف، التي تعرضت خلال الألعاب الاولمبية لحملة تنمر عالمية بشأن جنسها.

ورد بوتين قائلا: "لم أتحدث عنها في ذلك الوقت، لم أتحدث عن هذه الحالة، لقدت تحدثت عن أمر مغاير عندما يعلن أحدهم أو يقول عن نفسه أنه امرأة ثم يشارك في هذه المسابقات، لم أقصد العلامات الخارجية".

وواصل الرئيس الروسي: "بل كنت أتحدث عن هؤلاء الذين يهملون البيولوجيا الجسدية ويعلنون أنفسهم كنساء".

ومعلوم أن البطلة الجزائرية، تعرضت في عز الألعاب الأولمبية شهر أوت المنصرم، لحملة غير مسبوقة واتهمت أنها متحولة جنسيا، حملة كان أبطالها، دونالد ترامب، ايلون ماسك، جي كا رولينغ، مؤلفة "هاري بوتر".

أما بوتين، فالتحق بالحملة شهر بعد نهاية الألعاب، حين قال في لقاء مع طلبة في مدينة كيزيل "فوزها غير عادل، انهم يحطمون الرياضة النسوية، فيكفي لرجل أن يقول أنا امرأة ليتمكن من المشاركة في أي مسابقة نسوية".

صحيح أن بوتين لم يذكر إيمان خليف بالإسم، كما قال أمس، غير أنه كان يقصدها بكل وضوح.